Константин Ивлев рассказал о сложностях в управлении бизнесом

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев признался в беседе с «Леди Mail», что считает самым сложным подбор хорошей команды единомышленников для бизнеса.

По словам Ивлева, бизнес вести проще при наличии единомышленников. Шеф-повар рассказал о своей бизнес-партнерше Василисе Ефимович, с которой сотрудничает уже 15 лет. Он заявил, что всегда может положиться на предпринимательницу, если занят телевидением. Бизнесмен отметил, что занят на съемках 280 дней в году.

«Хотя я даже на съемках включен во все бизнес-процессы. И моя команда знает: если у меня начались пулы, значит, собрания у нас теперь проходят в моей гримерке», — поделился телеведущий.

Ивлев отметил, что, несмотря на большую занятость, команда помогает ему соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

«Благодаря единомышленникам, я могу спокойно проводить время с семьей, не переживая, что в мое отсутствие все мои бизнесы и телепроекты развалятся», — рассказал шеф-повар.

Ивлев начал работать в ресторанной индустрии в 1993 году. Он проходил профессиональные стажировки по всему миру и работал в «мишленовских» ресторанах Швеции. В 2010 году Ивлев стал работать на телевидении.

Ранее Константин Ивлев отказался от участия в «Адском шефе».