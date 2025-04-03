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Харламов раскрыл, как у него появилось прозвище Бульдог

Юморист Харламов вспомнил, что стал Бульдогом во время первой работы на МУЗ-ТВ
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ТНТ

Шоумен и юморист Гарик Харламов на шоу «Элита среднего качества» на VK Видео вспомнил, что прозвище «Бульдог» у него появилось во время первой работы в качестве ведущего.

В начале 2000-х знакомый пригласил Харламова вести викторину «Три обезьяны» на МУЗ-ТВ. На тот момент, рассказал юморист, у него не было подобного опыта работы и он умел играть только в КВН.

«Я начинаю [вести передачу со словами] : «Здравствуйте, дорогие друзья, это «Три обезьяны». И там женщина, взрослая, сидит. Я спросил у нее столицу Великобритании. Она ответила, что это Лондон. И он [друг] мне в ухо: «Ударь ее с ноги!» Его слышно, она слышит. Короче, все, закончилось», — вспомнил шоумен.

По словам Харламова, потом друг назвал его «слишком милым» для подобного шоу и посоветовал вести себя более провокационно.

«Я прихожу на следующий день, и он такой говорит: «Ты Бульдог. Ты будешь Бульдог. Нарисуйте ему». Зашли женщины, начали рисовать. И он говорит: «Напиши, в титрах «Гарик Бульдог Харламов», — раскрыл шоумен.

Харламов порадовался, что потом на телевидении появился проект Comedy Club, куда он впоследствии пригласил Тимура Батрутдинова. По словам Харламова, Батрутдинов до ухода в Comedy Club вел еще более странную передачу «Привет, Кукуево». Ее придумал тот же знакомый, который пригласил его на «Трех обезьян».

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле может лишиться квартиры в Москве.

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