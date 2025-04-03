В Госдуме пригрозили Депардье тюрьмой на фоне новостей о его переезде в Россию

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что французского актера Жерара Депардье не ждут в России.

«Он такой же предатель и приспособленец, как и все те беглые артисты. <…> И я прослежу, чтобы это чучело к нам не приехало, а если доедет, то посадим», — заявил парламентарий.

Милонов назвал Депардье «проблемным» артистом и напомнил, что знаменитость обвиняют в сексуальных домогательствах во Франции. Депутат также заявил, что актер не приближался даже к границе России, когда началась специальная военная операция РФ на Украине, и не высказывал свою позицию по этому поводу.

2 апреля Metro со ссылкой на близких артиста сообщило, что Жерар Депардье переезжает в Россию из-за суда во Франции. По данным издания, Депардье учит русский язык, так как хочет сниматься в российских картинах. Актер поручил агенту связаться с лучшими российскими режиссерами. Артист хотел бы сыграть русского царя.

Утром 25 марта в парижском суде прошел судебный процесс против Депардье по делу о сексуализированной агрессии, актеру грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что живущая за границей Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала об «ужасных известиях».