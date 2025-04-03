Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Живущая за границей Татьяна Лазарева рассказала об «ужасных известиях»

Татьяна Лазарева заявила, что у нее заканчивается срок водительских прав
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась, что в скором времени у нее закончится срок действия водительских прав. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Меня настигли ужасные известия. Я вдруг поняла, что у меня заканчиваются права», — написала артистка, с 2016 года проживающая на территории Испании.

Ведущая добавила, что теперь ей нужно найти автошколу и заново сдать экзамен на право управлять транспортными средствами. По словам актрисы, она хочет записаться именно в онлайн-школу, так как постоянно находится в разъездах.

25 марта Лазарева опубликовала в социальных сетях видео, снятое на фоне украинского флага. В ролике артистка рассказала, что недавно вернулась в Испанию из Черногории. Она уезжала из страны, чтобы принять участие в программе о детях и подростках.

До этого ведущая показала подписчикам свою новорожденную внучку. Лазарева опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой позирует с ребенком. Девочка появилась на свет 27 января текущего года, ее назвали Сарой.

Ранее Лазарева рассказала, как в школьные годы над ней издевалась учительница.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами