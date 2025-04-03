Живущая за границей Татьяна Лазарева рассказала об «ужасных известиях»

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась, что в скором времени у нее закончится срок действия водительских прав. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Меня настигли ужасные известия. Я вдруг поняла, что у меня заканчиваются права», — написала артистка, с 2016 года проживающая на территории Испании.

Ведущая добавила, что теперь ей нужно найти автошколу и заново сдать экзамен на право управлять транспортными средствами. По словам актрисы, она хочет записаться именно в онлайн-школу, так как постоянно находится в разъездах.

25 марта Лазарева опубликовала в социальных сетях видео, снятое на фоне украинского флага. В ролике артистка рассказала, что недавно вернулась в Испанию из Черногории. Она уезжала из страны, чтобы принять участие в программе о детях и подростках.

До этого ведущая показала подписчикам свою новорожденную внучку. Лазарева опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой позирует с ребенком. Девочка появилась на свет 27 января текущего года, ее назвали Сарой.

Ранее Лазарева рассказала, как в школьные годы над ней издевалась учительница.