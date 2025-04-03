Зрители ушли со спектакля в Латвии из-за замены языка с русского на украинский

EADaily: драмтеатр из Одессы провалил гастроли в Риге из-за смены русского языка

Зрители ушли со спектакля «Будьте вы счастливы!» украинского режиссера Александра Володарского, который состоялся в Русском театре Риги. Об этом сообщает сайт EADaily.

По данным СМИ, в анонсе комедии было сказано, что постановка пройдет на русском языке, но во время выступления артисты заговорили на украинском. Зрители посчитали, что организаторы их «обманули».

«Позор организаторам и артистам! <…> Непонятно ничего! 80% зрителей ушли в первой половине. Сдавайте билеты!» — передает слова посетителя сайт.

Позднее, уточняет EADaily, организаторы объяснили, что замена языка произошла по требованию минкульта Украины и СБУ. Власти дали указания, что выступления могут проходить только на украинском языке во время подготовки документов на выезд театра из страны.

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