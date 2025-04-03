Финская рок-группа убрала Ленинград из своего названия

Финская рок-группа Leningrad Cowboys убрала слово «Ленинград» из своего названия — и теперь музыканты выступают под именем LC Cowboys. Об этом сообщает MR7.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным сайта, бывшие Leningrad Cowboys вернулись на сцену после почти 15-летнего перерыва. Музыканты решили отказаться от упоминания российского города в названии из-за специальной военной операции России на Украине.

Рок-группа Leningrad Cowboys была основана в 1987 году. В начале своей карьеры артисты выступали с кавер-версиями известных западных композиций и создавали аранжировки русских народных песен. В 1996-м они выпустили свой первый альбом «Leningrad Cowboys go Space». Наибольшую популярность им принес проект «Total Balalaika Show», который был создан при сотрудничестве с Ансамблем песни и пляски Красной армии им. Александрова.

Накануне стало известно, что рок-группа Linkin Park регистрирует новый логотип в России. Рокеры подали заявку в российское ведомство 1 апреля 2025 года под именем заявителя «Линкин Парк, ЛЛК».

Ранее певица Лена Катина вспомнила, как ее «заставили» создать новый проект после t.A.T.u.