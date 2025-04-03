Лена Катина вспомнила, как ее «заставили» создать новый проект после t.A.T.u

Певица Лена Катина призналась в интервью HiFi-стримингу «Звук», что тяжело переживала распад группы t.A.T.u.

По словам Катиной, после завершения t.A.T.u у нее появилась депрессия. Артистка чувствовала пустоту и не знала, как жить дальше. Из-за этого она обратилась к психологу. Певица отметила, что инвестор t.A.T.u Борис Ренский помог ей начать сольную карьеру. Исполнительница призналась, что очень хотела это сделать, но ей было страшно. Она назвала себя трусихой по жизни.

Несмотря на страх, Катина согласилась начать сольную карьеру. Ренский предложил певице записать песню в США с другими музыкантами.

«И вот мы улетели и начали писать песни, создавать новый проект, только я теперь была полноценным участником. Меня «заставили» стать автором. Мне прям дали пинка под зад, но это был огромный личностный рост. Я безумно благодарна за этот пинок», — поделилась исполнительница.

Катина отметила, что после выхода из зоны комфорта приобрела новые навыки, уверенность и личностный рост. Певица не стала отрицать, что не достигла той славы, что была у нее при t.A.T.u.

«Это невозможно. Если себе поставить такую цель, это будет прямая дорога в депрессию. Не нужно соревноваться, надо идти и делать то, от чего кайфуешь. И пусть там был стадион, а тут маленький клуб, но зато это твое личное», — рассказала артистка.

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