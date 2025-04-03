Менеджер Паши Техника прилетел в Таиланд с 20 кг лекарств для рэпера

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая подтвердила в Telegram-канале, что менеджер рэпера Маркус прилетел в Таиланд с 20 кг лекарств для артиста.

Техник до сих пор находится в тяжелом состоянии. По данным экс-супруги рэпера, тайские врачи прислушались к рекомендациям российского специалиста и поменяли лечение.

«Кто что пишет про органы, да, не супер, но все не так плохо. Самое главное — вывести эту инфекцию из легких и подправить некоторые показатели микроэлементов», — заявила Карицкая.

2 апреля Ева Карицкая рассказала, что предложила перекрыть дорогу в Таиланде для транспортировки рэпера. Она объяснила, что из-за состояния легких Техника его транспортировка в другой госпиталь может быть опасна для певца. Для перевозки нужна машина с ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) и ИВЛ. По словам бывшей жены артиста, у больницы есть транспорт только с ИВЛ.

Карицкая понадеялась, что Техника смогут перевезти хотя бы с аппаратом ИВЛ. По словам блогерши, из-за особенностей тайской медицины нельзя взять аппараты из других клиник.

Ранее стример Mellstroy подарил семье Паше Техника 5 млн рублей на лечение.