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Для Паши Техника могут перекрыть дорогу в Таиланде

Бывшая жена Техника предложила перекрыть дорогу для транспортировки рэпера
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Telegram-канал ПРОЕКТ ВЫЖИВШИЕ

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая рассказала в Telegram-канале, что предложила перекрыть дорогу в Таиланде для транспортировки рэпера.

Карицкая понадеялась, что Техника смогут транспортировать хотя бы с аппаратом ИВЛ.

«Госпитали находятся рядом. Проблема. Утром созвон госпиталей, возможно ли вообще его будет транспортироваться. Дороги дорогами, а возможность пока неясна», — поделилась блогерша.

Карицкая объяснила, что из-за состояния легких Техника его транспортировка в другой госпиталь может быть опасна для певца. Для перевозки нужна машина с ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) и ИВЛ. По словам бывшей жены артиста, у больницы есть транспорт только с ИВЛ.

«Не факт, что он продержится на ИВЛ, пока его будут перевозить в другой госпиталь. Сказали, есть очень большие риски. Даже есть риски того, когда его будут перекладывать с одной койки на другую койку», — поделилась экс-супруга рэпера.

По словам Карицкой, из-за особенностей тайской медицины нельзя привезти аппараты из других клиник.

Ранее стример Mellstroy подарил семье Паше Техника 5 млн рублей на лечение.

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