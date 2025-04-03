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Геннадий Хазанов заявил, что его часто ассоциируют с попугаем Кешей

Актер Геннадий Хазанов назвал радость быть голосом попугая Кеши
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актер Геннадий Хазанов признался в беседе с kp.ru, что его до сих пор часто ассоциируют с попугаем Кешей из мультфильма «Возвращение блудного попугая».

Хазанов отметил, что его не обижают сравнения с Кешей. Ему, наоборот, радостно из-за этого. Артист считает, что в жизни надо сделать что-нибудь для детей.

«Вот этим ты себе создаешь памятник. Владимир Яковлевич Шаинский, которому в этом году 100 лет со дня рождения, поставил себе памятник на все времена. Невозможно пройти мимо его песен», — отметил актер.

Хазанов впервые озвучил попугая Кешу в 1984 году. Артист признался, что вместе с создателем мультфильма Валентином Караваевым долго подбирал интонацию для персонажа.

«И он (Караваев) вдруг говорит: «Ген, а давай мы чуть-чуть сдвинем скорость». Совсем чуть-чуть подвинули, тембр пошел наверх немножко, и получилось то, что надо было», — вспомнил артист.

В апреле 2024 года завершились съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым в главной роли.

Кологривому досталась роль школьного учителя географии из Сочи Митяя, который получает умного говорящего попугая из древнего рода Кеши.

Ранее Константин Ивлев отказался от участия в «Адском шефе».

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