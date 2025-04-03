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Константин Ивлев отказался от участия в «Адском шефе»

Телеведущий Ивлев заявил, что достаточно снялся в шоу «Адский шеф»
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Пресс-служба телеканала «Пятница»

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев признался в беседе с «Леди Mail», что отказался от участия в шоу «На ножах» и «Адский шеф».

Ивлев заявил, что достаточно снялся в этих двух проектах. Он напомнил, что шоу «На ножах» длится девять лет, а «Адский шеф» — восемь лет. По мнению шеф-повара, лучше сделать три хороших проекта, чем «кое-как, на бегу, десять».

«Хотя, конечно, это были классные передачи, и они могут идти вечно, но во всем надо знать меру. Жизнь не стоит на месте, и нужно двигаться, создавать что-то новое. Чем я и занимаюсь», — поделился телеведущий.

На данный момент Ивлев снимается в шоу «Домохозяйки против шефов» и «Молодые ножи. Новая кровь». Также он планирует запустить два проекта — первый под рабочим названием «Русский шеф», который, по его словам, станет «Игрой в кальмара» от кулинарии. В этой программе сто поваров поборются за звание лучшего. Телеведущий не стал делиться подробностями второго шоу. Он уточнил, что проект станет заменой «На ножах» и «Адского шефа».

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