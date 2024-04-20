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Никита Кологривый закончил сниматься в фильме с попугаем в главной роли

Завершились съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым

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Пресс-служба «Кинотеки»

В Москве завершились съемки семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым в главной роли. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе кинокомпании «Кинотека».

«Сложно ли работать с животными? Кажется, не сложнее, чем с людьми — а опыт в этом у меня уже есть. Только недавно я работал с медвежонком и вот мне посчастливилось узнать поближе род попугаев! Кока и Альба — шикарные партнеры, к ним стоит только найти подход. Впрочем, все как у людей», — улыбнулся Кологривый.

Главные роли в комедии сыграли Никита Кологривый, Оксана Акиньшина и два настоящих попугая. Кологривому досталась роль школьного учителя географии из Сочи Митяя, который получает умного говорящего попугая из древнего рода Кши. Релиз картины запланирован на осень 2024 года.

Попугай попытается «прокачать» Митяя, которого хочет бросить девушка Лера. Кеша обещает помочь Митяю вернуть Леру, а Митяй — найти и вернуть возлюбленную попугая. Также в картине снялись Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Алексей Дмитриев, Артур Бичахчян, Наталья Кореная.

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