Звезда сериала «Король и шут» сыграет француза в военной драме о 1812 годе

Звезда сериала «Король и шут» сыграет француза в фильме «Красный призрак 1812» режиссера Андрея Богатырева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

В продолжении партизанского истерна «Красный призрак», вдохновленного рассказами Дениса Давыдова и воспоминаниями генералов об Отечественной войне 1812 года, молодой дворянин Михаил Романовский (Олег Савостюк) собирается отомстить за свою семью.

Вместе с таинственным крестьянином Призраком (Алексей Шевченков) он отправится по следам капитана Эльифа Куража (Константин Плотников), когда-то совершившего налет на имение Романовских.

«Кураж мне интересен с точки зрения исследования. Он честолюбец, который претерпел лишения в звании офицера — его разжаловали в капитаны. Кураж не признает авторитетов, а понятие чести для него второстепенно. Он жесток и в то же самое время совершенно искренне изучает своего врага, местами даже им восхищается», — делится Плотников.

Мать и отца Михаила Романовского сыграют Евгения Дмитриева («Библиотекарь») и Владислав Ветров («Последний богатырь. Наследие»), а бабушку юного князя — Ирина Купченко («Училка»). Также в фильме сыграют Анна Уколова («Престиж»), Аскар Нигамедзянов («Бременские музыканты»), Евгений Антропов («1941. Крылья над Берлином»), Георгий Перадзе («Игры») и другие артисты.

Партнером проекта киностудии «Хлеб» выступает Первый канал. Фильм выйдет в прокат в 2025 году.

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