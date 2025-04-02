Актер Безруков выловил двухкилограммовую щуку во время запрета на рыбалку

Худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова заподозрили в незаконной ловле щуки. Об этом сообщает kp.ru.

В начале апреля 2025 года народный артист России отправился на гастроли в Ростов-на-Дону и поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями и с двухкилограммовой щукой в руках. Он фирменно улыбается, показывая улов.

«Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», — написал Сергей Безруков.

Щуку Безруков ловил в реке Дон, где, уточняет издание, где в период нереста с 1 апреля по 31 мая действует запрет на рыбную ловлю.

Также существует отдельный запрет на щуку — с 15 января по 15 апреля.

Накануне Сергей Безруков проехал на комбайне в Ростове. На опубликованных в сети кадрах видно, как Сергей Безруков едет на комбайне, при этом специалисты объясняют ему систему работы транспорта и рассказывают о тонкостях управления комбайном.

Ранее на россиянина, облившего зеленой краской памятник Ленину, завели уголовное дело.