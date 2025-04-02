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Леди Гага оценила номер российской «Маски» на ее новый хит

Певица Леди Гага поделилась в соцсетях выступлением Далматина на шоу «Маска»
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ladygaga/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) оценила номер из российского шоу «Маска» на ее новый хит «Abracadabra». Об этом пишут «7 дней».

30 марта в эфир вышел очередной выпуск шоу на канале НТВ, где исполнительница под маской Далматина спела «Abracadabra». 39-летняя звезда репостнула к себе на страницу в ТikTok фрагмент выступления Далматина. Сейчас он набрал уже более 2 млн просмотров.

Сингл «Abracadabra» певица выпустила 3 февраля 2025 года, он вошел в восьмой студийный альбом Леди Гага «Mayhem».

Какая исполнительница скрывается под маской Далматина, пока не известно.

Накануне в России ожидающим депортации мигрантам включили песню «Матушка-земля». Видеоролик с их реакцией на трек опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

Ролик снят в помещении, где находятся несколько десятков мигрантов, им через колонку включили песню Татьяны Куртуковой. На высокой громкости в помещении звучит: «Матушка-земля, белая березонька, для меня — Святая Русь, для других — занозонька». Иностранцы слушают песню, опустив глаза.

Накануне продюсеры нового «Форсажа» отказались сотрудничать с рэпером из России.

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