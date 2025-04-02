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«Ельцин-центр» отменил скандальный спектакль о расстреле царской семьи

В «Ельцин-центре» отменили спектакль Владимира Мирзоева «Я убил царя»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Показ спектакля «Я убил царя» режиссера Владимира Мирзоева в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге отменили без объяснения причин. Об отмене говорится на сайте центра.

«Спектакль отменяется. Приносим свои извинения», — сообщили представители учреждения.

Отмечается, что деньги за билеты, купленные на сайте, поступят на карту автоматически. Билеты, приобретенные в кассах «Ельцин-центра», можно будет вернуть только там.

«Ельцин-центр» опубликовал анонс в соцсетях 26 марта. Однако многие пользователи сети раскритиковали постановку из-за спорного освещения темы расстрела царской семьи Романовых в 1918 году. Сюжет строится на основе показаний свидетелей расстрела. Уральский драматург Олег Богаев, который написал пьесу, обозначил жанр как «постдокументальную драму».

В феврале этого года «Ельцин-центр» заподозрили в неуважении к российским солдатам, не вернувшимся из зоны СВО. Причиной этому стала выставка художницы Алисы Горшениной, которая сотрудничала с группой Pussy Riot. В одном из клипов группы упоминаются акты осквернения останков бойцов специальной военной операции и поджог Останкинской телебашни.

Ранее стало известно, что Беркович поставит в колонии спектакль к 9 Мая.

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