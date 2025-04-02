Актер Сергей Безруков опробовал себя в роли комбайнера

В Ростове актер Безруков уехал на комбайне и попал на видео

Актер Сергей Безруков проехал на комбайне в Ростове. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».

«Сергей Безруков прокатился на комбайне в Ростове», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как Сергей Безруков едет на комбайне, при этом специалисты объясняют ему систему работы транспорта и рассказывают о тонкостях управления комбайном.

На записи также видно, что актер улыбается и машет рукой пешеходам. По словам Безрукова, далее он планирует поехать на тракторе.

До этого сообщалось, что футболист Александр Кокорин получил штрафы ГИБДД на сумму 1,6 млн рублей. Мужчина живет на Кипре, но прилетает в Москву, где за один день может более десяти раз нарушить ПДД.

Нарушитель ездит на BMW M5 CS стоимостью около 17 млн рублей. Кокорин купил эту машину в 2021 году, с того времени на ней он «собрал» 1511 штрафов. Также футболист получил 40 штрафов, когда ездил на Porsche Macan Turbo и Lixiang L9.

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