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На россиянина, облившего зеленой краской памятник Ленину, завели уголовное дело

В Кировской области мужчину будут судить за вандализм из-за порчи бюста Ленина
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МВД России

В Кировской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юрьянский» обнаружили, что местный житель облил памятник Владимиру Ленину зеленой краской. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью неизвестный мужчина обливает бюст в поселке Юрья краской. Он пояснил, что совершил противоправное деяние в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело против мужчины 1961 года рождения завели по статье о вандализме.

Фигурант допрошен в качестве подозреваемого, расследование уголовного дела продолжается. Сейчас памятник находится на реставрации.

Ранее в Сызрани осквернили граффити с солистом группы «Король и Шут» Михаилом Горшеневым (Горшком). Неизвестные оставили крупную надпись на лице Горшенева. Автор портрета, уличный художник Stotch, заявил в беседе с изданием, что не против восстановить портрет.

Ранее Гоша Куценко отказался от голубого запорожца после происшествия.

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