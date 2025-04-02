Евгений Миронов резко высказался об «Аноре»

Народный артист России Евгений Миронов в новом интервью резко высказался о картине Шона Бейкера «Анора», в которой сыграли российские артисты. О фильме он поговорил в новом выпуске подкаста Dreamcast с журналистом Трифоном Бебутовым и актером Львом Зулькарнаевым, выходящем на VK Видео.

По словам Миронова, в России авторского кино, каким является «Анора», нет.

«Средний фильм. По режиссуре там есть внятный стиль рассказа от начала до конца. Он выдержанный абсолютно, актерски в том числе. Но это не уровень Каннского кинофестиваля для меня. Мы такие видели там шедевры», — отметил он.

Авторское кино, продолжил 58-летний худрук Театра Наций, снимали Александр Сокуров, Никита Михалков, Андрей Звягинцев.

«Ну, Тарковский, это понятно. Балабанов, конечно. По этим фильмам судят срез времени. Это художники, выстрадавшие свой материал, и им надо реализоваться», — рассуждает он.

В 2025 году «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж». Российский актер Юра Борисов за роль в картине о стриптизерше и сыне российского олигарха был номинирован в категории «Лучший актер второго плана», но остался без статуэтки.

Накануне Михаил Боярский порадовался за Юру Борисова, номинированного на «Оскар».

Ранее звезду «Аноры» внесли в украинскую базу «Миротворец».