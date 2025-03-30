«Получит в следующий раз»: Боярский о выдвижении Юры Борисова на «Оскар»

Актер Боярский порадовался за Юру Борисова, номинированного на «Оскар»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский оценил выдвижение российского актера Юры Борисова на премию американской киноакадемии «Оскар». Об этом он побеседовал с ТАСС.

«Выдвижение любого артиста на «Оскар» от нашей страны вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, получит в следующий раз», — порадовался за коллегу 75-летний Боярский.

Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Всего «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

Накануне Юра Борисов впервые вышел в свет после «Оскара» с супругой Анной Шевчук.

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