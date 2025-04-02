Раскрыто русское блюдо, которое поразило Джана Ямана в Москве

Турецкий актер Джан Яман признался, что остался в восторге от русских блинов

Турецкий актер Джан Яман признался, что его поразила русская кухня — особенно блины с черной и красной икрой. Его слова передает «Пятый канал».

«Если бы у меня была такая диета, пока я снимал «Эль Турко», это было бы так уместно и адекватно для моего морального состояния. Это все белок и прочее. Икра была фантастическая», — поделился актер.

Яман также признался, что был поражен русскими девушками. «Пятый канал» отмечает, что одна из фанаток даже подарила турецкой звезде обручальное кольцо.

«Они [русские девушки] фантастические. Серьезно, они горячие», — восхитился актер популярной мелодрамы «Ранняя пташка».

Актер отметил, что это был его первый визит в Россию, но он планирует еще вернуться в Москву. В конце марта сообщалось, что Джан Яман захотел сняться в Сочи.

Турецкий актер Джан Яман получил премию «Золотая бабочка» в категории «Лучшая мужская роль» в 2018 году, а спустя год журнал GQ назвал его мужчиной года. Яман также был участником турецкого шоу «Голос», а в 2022-м стал официальным лицом компании Mercedes Benz.

Ранее стало известно, что сотрудничавший с Канье Уэстом рэпер вернется в Россию летом 2025 года.