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Сотрудничавший с Канье Уэстом рэпер записал фит с Эльдаром Джараховым

The Flow: блогер Джарахов готовит фит и клип к нему с рэпером Desiigner
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ДЖАРАХОВ/YouTube

Блогер и шоумен Эльдар Джарахов записал совместную песню с американским рэпером Desiigner (настоящее имя — Сидни Ройел Селби — третий). Об этом сообщает The Flow.

По информации издания, артисты также планируют выпустить клип к треку. Дата его выхода неизвестна.

Еще 20 февраля Desiigner сообщал в интервью Studio 21, что работал на студии с Эльдаром Джараховым. На следующий день российский блогер написал в своем Telegram-канале: «У [меня] фит с Дизайнером нарисовался, вы что, не рады?»

21 февраля Desiigner выступил на вечеринке AVG в Москве. В интервью Studio 21 он признался, что был рад приехать в Россию.
«Москва — это город хорошего вайба. Классный город. Я очень люблю Москву и ее публику», — говорил рэпер.

Рэпер Desiigner приобрел известность благодаря хиту Panda, который стал лидером чарта Billboard Hot 100 в 2015 году. Затем рэпер начал сотрудничать с лейблом GOOD Music Канье Уэста. В 2024-м он принял участие в создании альбома Канье Vultures 2.

Также в багаже у Селби-третьего есть фиты с такими артистами, как Travis Scott, Pusha T, Gucci Mane и другими.

Ранее стало известно, за сколько Томми Кэш готов выступить в России.

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