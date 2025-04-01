Руслан Белый закрыл свой бизнес в России

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) закрыл бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, налоговая Москвы ликвидировала ИП Белого по его просьбе. Основной вид деятельности бизнеса был связан с областью искусства и организацией развлечений. На это ИП был оформлен товарный знак «Руслан Белый». Комик имеет исключительные права на использование собственного имени до июня 2030 года.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) артист рассказывал, что планирует получить вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В сентябре 2023 года министерство юстиции России внесло Белого в реестр иноагентов. Они заявили, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Сообщалось, что Белый выступал против специальной военной операции на Украине.

Ранее Руслан Белый назвал Comedy Club отвратительной площадкой для стендапа.