Кинокритик рассказал, как Вэл Килмер довел клавишника The Doors до слез

Американский актер Вэл Килмер в молодости довел клавишника группы The Doors Рэя Манзарека до слез, когда исполнил хиты Джима Моррисона на съемках экранизации истории коллектива. Об этом НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, Килмер был «великим артистом». Он уточнил, что историю про него ему рассказал режиссер фильма о The Doors Оливер Стоун.

«Когда он играл Моррисона в фильме про The Doors, он все песни пел сам, отказавшись брать голос певца. Мне Оливер Стоун рассказывал, что на одну из съемок музыкальных сцен пришел Рэй Манзарек. Он стоял и наблюдал за процессом, потом обнял Оливера и просто зарыдал», — поделился Шнейдеров.

Манзарек заявил, что перед ним находится «живой Джим Моррисон».

Вэла Килмера не стало 2 апреля в возрасте 65 лет. Дочь артиста Мерседес Килмер рассказала, что причиной его ухода стала пневмония. Актер страдал от рака гортани, который был диагностирован в 2014 году. Актер победил болезнь, но из-за ее последствий потерял голос.

Килмер учился в престижной Джульярдской школе и начал карьеру в театре. Его дебют в кино состоялся в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». Но настоящую популярность ему принесла роль в боевике «Лучший стрелок» (1986), который собрал $353 млн в мировом прокате. В 1991 году он исполнил роль Джима Моррисона в фильме «Дорз», где сам пел все песни.

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