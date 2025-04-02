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Кинокритик оценил, захотят ли в России снимать Депардье в случае его переезда

Кинокритик Шнейдеров: российские режиссеры могут предложить роли Депардье
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российские продюсеры и режиссеры могут предложить французскому актеру Жерару Депардье небольшую эпизодическую роль в своих проектах в случае, если он переедет в Россию. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, в молодости он был «блистательным актером», однако время прошло.

«Я не исключаю, что кто-то из российских продюсеров предложит Депардье небольшую роль в эпизоде просто для того, чтобы морду засветить и написать, что в фильме снялся Жерар Депардье. Но актер уже далеко не в той физической форме, скандалы преследуют его, а шлейф за ним самый негативный. На фильме с его участием будет поставлен крест в международном прокате», — сказал Шнейдеров.

Эксперт также добавил, что актер давно с успехом осваивает культуру России. Он также выразил уверенность, что желание российских режиссеров привлечь Депардье к съемкам не изменится на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

2 апреля Metro со ссылкой на близких артиста сообщило, что Жерар Депардье переедет в Россию из-за суда во Франции. По данным издания, Депардье учит русский язык, так как хочет сниматься в российских картинах. Актер поручил агенту связаться с лучшими российскими режиссерами. Артист хотел бы сыграть русского царя.

Утром 25 марта в парижском суде начался судебный процесс против Депардье по делу о сексуализированной агрессии, актеру грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в России призвали лишить Депардье гражданства и имущества.

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