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Дэвид Финчер и Брэд Питт работают над сиквелом «Однажды в... Голливуде»

Режиссер Финчер снимет сиквел «Однажды в... Голливуде» по сценарию Тарантино
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Sony Pictures Entertainment

Режиссер Дэвид Финчер снимет продолжение «Однажды в... Голливуде» для Netflix по сценарию Квентина Тарантино. Об этом сообщают авторитетные зарубежные СМИ Deadline, Variety и The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, Брэд Питт вернется к роли Клиффа Бута и ведутся переговоры об участии в проекте с Леонардо ДиКаприо в небольшой роли Рика Далтона. Также ходят слухи, что Марго Робби может вновь сыграть образ Шэрон Тейт, но эта информация, отмечает Deadline, «не подтверждается даже на уровне инсайдов».

Стоимость сценария сиквела составила $20 млн, а общий бюджет картины оценивают в $200 млн. Съемки планируют начать уже летом 2025 года.

Мировая премьера картины «Однажды в... Голливуде» состоялась в 21 мая 2019 года. Ее режиссером выступил Квентин Тарантино, а в каст вошли: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш и другие.

Питт был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за эту роль.

В апреле 2024 года стало известно, что Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик». Проект должен был стать последним в карьере режиссера.

Ранее сообщалось, что Жерар Депардье захотел переехать в Россию из-за суда во Франции.

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