Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик»

Режиссер Квентин Тарантино отказался от съемок фильма «Кинокритик». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тарантино намерен придумать другой сценарий для своего последнего полнометражного фильма.

Известно, что Тарантино не планирует совсем уходить из киноиндустрии. Режиссер не исключил вероятности того, что может заняться созданием телешоу или короткометражного фильма.

По сюжету картины, талантливый кинокритик публикует свои рецензии на популярные фильмы в журнале для взрослых. Действие «Кинокритика» должно было развернуться в Южной Калифорнии в 1977 году.

«Кинокритика» должны были начать снимать еще в сентябре 2024 года, но производство было отложено из-за забастовок гильдий актеров и сценаристов в Голливуде. Позже начало съемки картины снова перенесли из-за исполнителя одной из главных ролей Брэда Питта.

В феврале журналист Джефф Снайдер заявил, что Том Круз может сняться в новом фильме Квентина Тарантино.

Снайдер утверждает, что Круз ведет переговоры о присоединении к съемкам и пересматривает свое рабочее расписание, чтобы сыграть роль второго плана в последнем фильме режиссера.

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