Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик»

Режиссер Квентин Тарантино отказался от съемок фильма «Кинокритик»

close
100%
Sony Pictures Entertainment (Japan)

Режиссер Квентин Тарантино отказался от съемок фильма «Кинокритик». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Тарантино намерен придумать другой сценарий для своего последнего полнометражного фильма.

Известно, что Тарантино не планирует совсем уходить из киноиндустрии. Режиссер не исключил вероятности того, что может заняться созданием телешоу или короткометражного фильма.

По сюжету картины, талантливый кинокритик публикует свои рецензии на популярные фильмы в журнале для взрослых. Действие «Кинокритика» должно было развернуться в Южной Калифорнии в 1977 году.

«Кинокритика» должны были начать снимать еще в сентябре 2024 года, но производство было отложено из-за забастовок гильдий актеров и сценаристов в Голливуде. Позже начало съемки картины снова перенесли из-за исполнителя одной из главных ролей Брэда Питта.

В феврале журналист Джефф Снайдер заявил, что Том Круз может сняться в новом фильме Квентина Тарантино.

Снайдер утверждает, что Круз ведет переговоры о присоединении к съемкам и пересматривает свое рабочее расписание, чтобы сыграть роль второго плана в последнем фильме режиссера.

Ранее звезда «Содержанок» рассказала о планах переехать в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами