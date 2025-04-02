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В России появится улица Надежды Бабкиной по просьбе общественников

В родном городе Надежды Бабкиной Ахтубинске назовут улицу в честь певицы
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В родном городе Надежды Бабкиной Ахтубинске появится улица в честь певицы. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на врио главы муниципального образования «Город Ахтубинск» Александра Сивакова.

Улица Надежды Бабкиной будет расположена в новом микрорайоне города, который начнут строить летом 2025 года. По словам Сивакова, улица появится либо к концу 2025 года, либо к середине 2026 года.

В конце марта 2025 года стало известно, что общественное движение «Зов народа» предложило назвать одну из улиц в Ахтубинске в честь Бабкиной. Тогда Сиваков отмечал, что певица внесла большой вклад не только в развитие региона, но и страны. Чиновник также радовался, что Бабкина часто на своих концертах называет себя уроженкой Ахтубинска.

Певица Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в поселке Петропавловка (ныне — город Ахтубинск Астраханской области). Знаменитость окончила Астраханское музыкальное училище, а в 70-е годы перебралась в Москву, поступив в РАМ имени Гнесиных.

19 марта депутат Госдумы Николай Новичков назвал Надежду Бабкину самым достойным кандидатом на звание Примадонны российской эстрады. Он отметил, что артистка — патриотический деятель. По мнению депутата, на данный момент в России нужны именно такие творцы.

Ранее сообщалось, что Жерар Депардье захотел переехать в Россию из-за суда во Франции.

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