Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств

Кадыров заявил о присвоении Михалкову звания заслуженного деятеля искусств Чечни

close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил кинорежиссеру Никите Михалкову звание заслуженного деятеля искусств республики. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что Михалков приехал в Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Во время встречи глава Чечни поблагодарил режиссера за его патриотическую позицию и поддержку, оказываемую президенту России Владимиру Путину.

Также Кадыров отметил, что Михалков сделал ему подарок. Кинорежиссер подарил ему ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков программы «Бесогон ТВ».

«Я поблагодарил Никиту Сергеевича за визит в Грозный. Без всякого преувеличения, такому искреннему патриоту России, как он, в Чеченской Республике всегда рады», — заключил глава Чечни.

11 сентября Кадыров наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова. Она получила высшую награду Чечни за вклад в развитие законодательной базы, участие в инициативах, способствующих единству и стабильности в обществе, а также за достижения в развитии Чеченской Республики.

Ранее племянник Кадырова получил награду от Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами