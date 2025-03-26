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Помощник Депардье заявил, что журналисты переврали его слова о «русской натуре»

Помощник Депардье опроверг, что актер оправдывал свое хамское поведение русской натурой
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Stephanie Lecocq/Reuters

Помощник Жерара Депардье и его близкий друг Арно Фрилли опроверг в беседе с изданием «Абзац», что актер якобы оправдывал свое хамское поведение «русской натурой» в зале суда.

Фрилли заявил, что журналисты переврали слова друга. Он рассказал, что прокурор спросил Депардье, считает ли он свое поведение хамским. Артист ответил, что его поведение может быть хамским, но не вульгарным. Со слов Фрилли, актер считает, что хамство и брутальность – это нормальное проявление человеческой культуры, особенно во Франции. Артист привел в пример Рабле и де Сада. Жерар отметил, что подобных произведений нет в России.

Фрилли уверил, что Депардье очень любит Россию и русских. Он также уточнил, что артиста обвиняют в сексуальной агрессии, а не в насилии.

«Во Франции нельзя положить руки на бедро женщине. Сейчас обсуждают, что во время съемки Жерар положил руки на бедра женщины, которая находилась на площадке. Вчера было заседание, во время которого шесть часов обсуждали это дело. Очень печально тратить время на подобное обсуждение», – заявил представитель актера.

Ранее Депардье сохранил членство в Союзе кинематографистов России.

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