Никита Пресняков отремонтировал дачу Аллы Пугачевой

Музыкант Никита Пресняков отремонтировал дачу бабушки, народной артистки России Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Усадьба площадью 760 квадратов находится на берегу Истринского водохранилища. Ее выставили на продажу за 152 миллиона рублей. На участке есть собственный пирс, бассейн, хаммам. В здании отремонтировали полы, лестницы и стены. На данный момент в доме проживает смотрительница. При желании покупателя она может остаться стирать и готовить за 90 тысяч рублей в месяц.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

1 апреля юморист Евгений Петросян не поддержал депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, который предложил отдать замок Пугачевой в деревне Грязь участникам шоу «Аншлаг».

Ранее лицо Пугачевой стерли из фильма «Ледокол» во время показа по ТВ.