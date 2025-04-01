Петросян назвал абсурдом идею сделать дом Пугачевой филиалом «Аншлага»

Юморист Евгений Петросян в беседе с изданием «Абзац» не поддержал инициативу депутата Брянской областной думы и председателя общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаила Иванова.

Иванов предлагал отдать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь участникам шоу «Аншлаг», чтобы те сделали из особняка свой филиал. Петросян признался, что не понимает ход мысли депутата. Комик назвал идею абсурдом.

«Это несерьезно», — отметил Петросян.

6 февраля СМИ сообщали, что замок Аллы Пугачевой в Грязи покрылся ржавчиной и пришел в упадок. По данным Life со ссылкой на SHOT, у особняка начали выцветать стены, появился слой плесени, а с крыш отваливается кирпичная кладка.

8 февраля музыкальный критик Сергей Соседов предложил передать замок Аллы Пугачевой под государственные нужды или снести.

Соседов отметил, что владелица замка живет в другой стране и вряд ли вернется в Россию. Он считает, что недвижимость Пугачевой можно превратить в детский дом, библиотеку или отдать под гуманитарные нужды.

Ранее лицо Пугачевой стерли из фильма «Ледокол» во время показа по ТВ.