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Режиссер фильма «Россияне на войне» попала в черный список Украины

Режиссер Трофимова попала в черный список Украины за «российскую пропаганду»

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Matt Winkelmeyer/Getty Images

Режиссер фильма «Россияне на войне» Анастасия Трофимова попала в черный список Украины за «российскую пропаганду». О том, что женщину внесли в перечень людей, якобы угрожающих национальной безопасности, сообщается в Telegram-канале украинского минкульта.

Картина российско-канадской кинематографистки, по мнению представителей ведомства, показывает нейтральность в отношении спецоперации России на Украине.

Анастасия Трофимова семь месяцев провела в зоне СВО и, по ее собственным словам, попыталась представить западной публике российских солдат такими, какими их не показывают другие. По словам женщины, она не согласовывала съемки с Минобороны РФ и ФСБ.

Картину показали во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Канадский фестиваль TIFF отменил показ картины после протестов со стороны украинцев, но после анонсировали пока на другой площадке. Организаторы канадского киносмотра отметили, что выступают против цензуры.

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