Ирина Аллегрова будет судиться с ночным клубом из-за травести-актера

Народная артистка России Ирина Аллегрова намерена судиться с челябинским ночным клубом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания Mash, Аллегрова готовит иск к клубу и травести-артисту Александру Горшкову. Мужчина выступает под сценическим псевдонимом Зоя Душечка. Как отмечает издание, по вечерам артист в образе женщины поет в клубе песни Аллегровой. В частности, композицию «Угонщица».

В случае проигрыша дела клубу придется выплачивать за каждое использование песен Аллегровой. Издание утверждает, что ранее заведение уже привлекало внимание полиции. Клуб проверяли на признаки пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и нелегальную продажу алкоголя, но ничего не нашли.

В ноябре 2024 года Ирина Аллегрова выступила на юбилейном концерте Игоря Крутого и понадеялась, что исполнила на нем не последнюю песню вместе с композитором.

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с начала 90-х годов стала выступать сольно. В 1992 году вышел ее первый альбом, получивший название «Странник мой».

Ранее Игорь Крутой призвал Аллегрову прекратить «затворничество».