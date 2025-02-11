Регина Тодоренко раскрыла трудности своей работы: «Клоунесса под капельницей»

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко в Telegram-канале рассказала о трудностях в ее сфере деятельности.

Тодоренко опубликовала фото со съемок передачи «Мамы Пятницы!». На первом снимке знаменитость улыбается в парике клоуна. Она уточнила, что кадр сделан в начале рабочего дня. По словам телеведущей, в момент съемок артист полностью погружается в образ, забывая о своих заботах. Однако, как пояснила звезда, за этой яркой картиной скрывается другая реальность.

На втором снимке Тодоренко лежит под капельницей в конце рабочего дня.

«Клоунесса под капельницей», — подписала публикацию знаменитость.

Тодоренко заявила, что публичные люди тоже болеют в самый неподходящий момент.

«Иногда кажется, что жизнь на экране — это только радость и веселье, но за кулисами порой происходят настоящие испытания. Когда вокруг тебя команда, которая верит в тебя и ждет твоей энергии, ты понимаешь, что не имеешь права подвести их», — рассказала телеведущая.

По словам Тодоренко, все люди стремятся к идеалу, но порой ему не соответствуют. Она назвала эту ситуацию нормальной.

«Важно помнить, что за каждым смехом может скрываться слеза, а за каждой улыбкой — история борьбы. За каждым ярким образом стоит настоящая жизнь с ее провалами и страхами, соплями и диареями). Но именно эта настоящесть делает нас сильнее», — отметила блогерша.

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