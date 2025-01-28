В Помпеях археологи обнаружили частный спа-центр, построенный для богатых посетителей

Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили большой частный спа-центр, построенный для богатых посетителей, пишет Good News Network.

Археологи в Помпеях сделали новое впечатляющее открытие: в малоисследованном районе Regio IX был найден частный спа-центр, поражающий своей детализацией и сохранностью. Объект, украшенный роскошной мозаикой, включает в себя горячие и холодные комнаты, бассейны и парную, что делает его, возможно, крупнейшим термальным комплексом в частном доме древнего города.

По словам Габриэля Цухтригеля, директора археологического парка Помпеи, такие спа-центры были важной частью жизни римской элиты.

«Члены правящего класса обустраивали огромные пространства в своих домах для проведения банкетов. Это была возможность продемонстрировать богатство и насладиться термальными процедурами», - пояснил он.

Спа-центр мог одновременно вмещать до 30 человек, что позволяло гостям принимать ванны и париться перед банкетами. Подобные сооружения были не только символом статуса, но и свидетельством инженерного мастерства римлян. Подобные термальные комплексы, включая знаменитые термы Антонина в Карфагене, были широко распространены в Римской империи и использовали передовые для своего времени технологии, такие как подпольные печи для нагрева воды.

Ранее в Помпеях обнаружили древний дом с сохранившимися 2000-летними фресками.