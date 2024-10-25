Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Помпеях обнаружили древний дом с сохранившимися 2000-летними фресками

Daily Mail: археологи нашли в Помпеях дом с уцелевшими 2000-летними фресками

close
Annasilviavacca/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Помпеях археологи нашли дом, в котором сохранились 2000-летние фрески, пишет Daily Mail.

Археологи в Помпеях нашли небольшой дом, внутри которого обнаружены нетронутые фрески с мифологическими сценами, пролежавшие 2000 лет под вулканическими обломками. По словам историков, на фресках изображены такие сцены, как отрицание Ипполитом любви Федры, встреча сатира и нимфы, а также предполагаемые боги Венера и Адонис.

В другой комнате была обнаружена еще одна фреска, на которой был изображен обнаженный греческий бог Аполлон, пытающийся соблазнить жрицу Кассандру. Доктор Эндрю Силлетт, преподаватель классических наук в Оксфордском университете, назвал фрески «довольно классными». Скорее всего, они были созданы незадолго до извержения Везувия.

Ранее ученые выяснили, чем занималась в последние минуты жизни жительница Помпей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами