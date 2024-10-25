В Помпеях обнаружили древний дом с сохранившимися 2000-летними фресками

В Помпеях археологи нашли дом, в котором сохранились 2000-летние фрески, пишет Daily Mail.

Археологи в Помпеях нашли небольшой дом, внутри которого обнаружены нетронутые фрески с мифологическими сценами, пролежавшие 2000 лет под вулканическими обломками. По словам историков, на фресках изображены такие сцены, как отрицание Ипполитом любви Федры, встреча сатира и нимфы, а также предполагаемые боги Венера и Адонис.

В другой комнате была обнаружена еще одна фреска, на которой был изображен обнаженный греческий бог Аполлон, пытающийся соблазнить жрицу Кассандру. Доктор Эндрю Силлетт, преподаватель классических наук в Оксфордском университете, назвал фрески «довольно классными». Скорее всего, они были созданы незадолго до извержения Везувия.

Ранее ученые выяснили, чем занималась в последние минуты жизни жительница Помпей.