Познер дал россиянам совет из трех слов

Телеведущий Владимир Познер, которому сегодня исполнился 91 год, в беседе с «Газетой.Ru посоветовал россиянам не врать самим себе, чтобы радоваться жизни. При этом он не стал раскрывать, какие привычки помогают ему сохранять бодрость и жизненную энергию.

«Если я поделюсь секретом, то это уже не будет секрет, правда? Совет такой: не врать себе», — ответил Познер на просьбу дать совет.

Как рассказал телеведущий изданию NEWS.ru, сейчас он продолжает играть в теннис и сохраняет бодрость духа благодаря любимому делу.

«Мне будет 91 год, а сегодня я играл полтора часа в теннис. Я не чувствую себя стариком, потому что, как я понимаю, старик — это человек немощный, у него болит все. Он согнутый, невеселый, как правило, весь в морщинах и так далее. Так я это понимаю. Душой молодым можно быть и в 120», — сказал Познер.

В прошлом году в канун своего 90-летия Познер признавался «Газете.Ru», что предпочел бы не превращать свой день рождения в публичное событие.

Владимир Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже. Его отец – еврей, эмигрировавший из России, мать – француженка из аристократического рода. Детство он провел во Франции и США, а в СССР семья переехала в 1952 году по решению отца.

В 1961 году начал карьеру журналиста — стал старшим редактором в агентстве печати «Новости» (АПН). Работал в иновещании — помогло знание иностранных языков. Известность получил в 80-х как ведущий телемостов между СССР и США.

После вел разные передачи на телевидении, в том числе на американском канале CNBC. В 2008 году запустил авторскую телепрограмму «Познер», она выходила на Первом канале до начала специальной военной операции на Украине. Выпустил несколько книг, писал колонки в журналах. Обладает большим количеством государственных наград и премий.

Ранее Ксения Собчак поздравила Владимира Познера с днем рождения и опубликовала фото с ним в Гонконге.