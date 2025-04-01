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Мария Шукшина раскритиковала выплаты беременным школьницам

Актриса Мария Шукшина выступила против выплат беременным школьницам
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Мария Шукшина выступила против выплат беременным школьницам в регионах. Об этом сообщает NEWS.ru.

Шукшина заявила, что невозможно воспитывать духовно-нравственные и патриотические ценности с помощью безнравственных действий.

«Из этого ничего не получится. Из этого получится не со знаком «плюс» и не «ноль», а со знаком «минус», — заявила артистка.

1 апреля правительство Кемеровской области выпустило постановление, согласно которому беременные школьницы смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей.

Выплаты предназначены для беременных девушек, учащихся в общеобразовательных школах, вузах и колледжах, но только на очной форме. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

24 марта похожий указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нем также устанавливается положение о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей беременным школьницам, обучающимся по очной форме. Затем аналогичные меры приняла Брянская область, где беременные школьницы могут рассчитывать на 150 тысяч рублей.

Ранее суд отклонил иск сестры Марии Шукшиной о правах на произведения отца.

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