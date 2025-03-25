Суд отклонил иск сестры Марии Шукшиной о правах на произведения отца

Суд отклонил исковые требования Ольги Шукшиной к сестре — актрисе Марии Шукшиной — о признании недействительности договора об отчуждении исключительных прав на творческое наследие их отца Василия Шукшина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Лидия Федосеева-Шукшина, утверждает ее адвокат Юлия Вербицкая, думала, что отдает свои права в управление, а не отчуждала их в пользу дочери Марии.

«Она очень хочет остаться наследником, а не быть никем, ей очень больно от этого», — говорит адвокат.

После кончины Василия Шукшина права на все творения писателя были поделены между родственниками. По 2/10 получила Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии, но Ольга оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, утверждая, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

Вербицкая говорит, что Мария якобы воспользовалась доверием матери, в результате чего ее подзащитную заставили под диктовку написать соглашение, переданное в суд в ее отсутствие. По утверждению адвоката, подписание сделки в 2019 году прошло без ведома артистки, а о лишении прав она узнала лишь в 2023 году после начала судебных исков. Сейчас Федосеева-Шукшина лишена всех авторских прав на наследие супруга и хочет их вернуть.

Ольга Шукшина подала в суд на Марию в феврале.

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