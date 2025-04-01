Марина Кравец рассказала, что хочет поменять в жизни

Актриса и юмористка Марина Кравец призналась в шоу «УТРО.ТНТ», что в 2025 году хочет больше сконцентрироваться на детях.

Кравец хотела бы себя больше проявить как хорошая мать. Несмотря на желание проводить больше времени с детьми, юмористка намерена продолжать также работать.

«Мы с мужем обожаем проводить дни и вечера дома с детьми, когда у нас фул контакт, когда можем поиграть, поделать поделки, порисовать, что-то приготовить вместе, просто погулять, особенно сейчас, когда весна и хорошие деньки ещё впереди!» — поделилась актриса.

Кравец замужем за генеральным продюсером ТНТ Аркадием Водаховым. Они познакомились в Санкт-Петербургском государственном университете, где оба играли в КВН. В апреле 2020 года у них родилась дочь Вероника, а в марте 2024 — дочь Валерия.

В марте 2025-го Кравец призналась, что ей не нравится дешевый юмор. Ей не нравятся шутки на пошлые темы, а также наличие мата там, где он неуместен. Актриса также призналась, что всегда смеется над приколами своего коллеги по Comedy Club Гарика Харламова.

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