«Просто не можешь не смеяться»: Кравец назвала самого смешного комика России

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец в интервью «Газете.Ru» призналась, что ей не нравится дешевый юмор.

«Шутки на пошлые темы, мат там, где он неуместен. Над этим часто, увы, люди охотно смеются, так как он крайне понятен. Но такой юмор зрителя вообще не обогащает. <...> Он смеется, но, как мне кажется, в такие моменты больше отдает, чем получает. А потом приходит домой и думает: «Над чем я смеялся?» И понимает, что съел «фастфуд»… Есть шутки и миниатюры, которые хочется пересказывать и пересматривать. Потому что в них есть тонкие грани, над которыми надо подумать, что-то прочитать между строк. Я за такой юмор. Зритель сейчас очень уязвим, с ним надо аккуратнее, его нужно иногда приобнять, приласкать… Наверное, во мне сейчас мать говорит, но я так это чувствую. Понежнее нужно со зрителем».

Кравец также призналась, что всегда смеется над шутками своего коллеги по Comedy Club Гарика Харламова:

«Рассмешить меня несложно, но я заметила, что иногда могу с абсолютно серьезным лицом сидеть и говорить: «Да, это смешно». При этом я не буду в этот момент смеяться, хотя мне будет весело. Над чьими шутками я смеюсь всегда? Гарика Харламова. Он невероятно органичный и на сцене, и в жизни. И, кстати, никогда не ругается просто так. Харламов — шикарный рассказчик, когда он пересказывает какую-то историю, в которой кто-то матерится, ты просто не можешь не смеяться. Я его слушаю и расслабляюсь, при этом, когда другие комики используют ненормативную лексику, мне часто бывает некомфортно. Я хочу сжаться, убрать эту шелуху и понять, будет ли их «переперченный» рассказ хорош без всех «специй». А у Гарика всегда получается вкусно и по-доброму».

Полное интервью с Кравец читайте здесь.

Ранее Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы.