«Слышишь, милый»: Марина Кравец раскрыла секрет, как просить у мужчин дорогие подарки

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как лучше всего просить у мужчин в подарок драгоценности.

«Я не уверена, что с бриллиантами нужно дружить. Мне кажется, с ними все-таки нужно держать определенную дистанцию. А дружить лучше с мужчинами, которые могут их подарить. Намекать мужу на покупку украшений, напоминать. Как это делать? Ненавязчиво. Постучать утром в комнату колечком старым: «Слышишь, милый, звук уже не такой, как раньше», — пошутила Кравец.

Она также призналась, что украшения для нее — в первую очередь эстетика, а не показатель статуса:

«Если говорить серьезно, то основная красота все-таки не в бриллиантах, а в глазах, в состоянии души. Здорово, когда есть счастье, радость, силы улыбаться и делиться положительной энергией. А бриллианты в этом плане очень красивый сопутствующий элемент. Украшения для меня, наверное, все же про эстетику, статуса, на мой взгляд, лучше добиваться другими способами. Ничего плохого в украшении себя нет, но классно, когда есть определенная глубина, не связанная с бриллиантами».

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