Российский бизнес Андрея Макаревича терпит убытки

Российская продюсерская компания «Самый смак» принесла фронтмену группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) убытки в 2024 году. Об этом сообщает сайт «Страсти».

По данным СМИ, в 2024-м компания ушла в минус на 63 тыс. рублей, а ее доходы составили ноль рублей. Еще в 2023-м, отмечают «Страсти», доходы фирмы составляли 150 тыс. рублей.

Это единственный оставшийся в России бизнес Андрея Макаревича, который после своего отъезда из страны вышел из состава учредителей большинства отечественных компаний.

В марте 2025 года Макаревич признавался в финансировании Украины. Он сообщал, что помог восстановить одну из местных больниц. Однако еще в январе артист заявлял, что не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как боится за жизнь своего сына, который проживает в Москве. Музыкант подчеркивал, что не хочет, чтобы ракета, собранная на его деньги, могла попасть в столицу России и угрожать жизни его ребенка.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

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