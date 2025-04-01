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Из замка Пугачевой предложили сделать резиденцию юмористов «Аншлага»

Депутат Иванов: замок Пугачевой можно переделать под резиденцию «Аншлага»
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Shatokhina Natalia/press.media/Global Look Press

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил переделать подмосковный замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь под резиденцию юмористов «Аншлага». Его слова передает издание «Абзац».

По словам Иванова, в последнее время разгорелось немало споров о судьбе недвижимости Примадонны. Парламентарий считает, что к вопросу о будущем замка нужно подойти с юмором и креативом — сделать из дома резиденцию юмористов «Аншлага».

«Вместо унылого запустения или безликой резиденции мы получим настоящий центр юмора и сатиры, где каждый сможет найти себе что-то по душе и от души посмеяться. <…> Это будет настоящая бомба!» — заявил Иванов.

Депутат напомнил, что смех продлевает жизнь. А сейчас, считает он, юмор особенно важен. Иванов призвал россиян чаще улыбаться и смотреть на мир с оптимизмом.

«А если мое предложение хоть немного поднимет настроение людям, я буду считать, что достиг своей цели», — подытожил парламентарий.

В начале февраля музыкальный критик Сергей Соседов предложил передать замок Аллы Пугачевой под государственные нужды или снести.

Ранее сообщалось, что актер Глеб Калюжный пойдет служить в армию после съемок фильма в Донбассе.

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