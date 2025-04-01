Нагиев отказался осуждать Андреасяна за критику Тарковского

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев прокомментировал в интервью изданию Sobaka.ru скандал с Сариком Андреасяном из-за творчества режиссера Андрея Тарковского.

В начале марта Андреасян поругался во время лекции со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты. Он также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

«Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать. На мой взгляд, есть вещи, которые некорректно озвучивать в конкретных местах, и я бы этого не делал. Не буду спорить ни с той стороной, которая толпой накинулась на него, ни с ним», — заявил Нагиев.

Актер также добавил, что если бы был во всем согласен с Сариком Андреасяном, то продолжал бы с ним работать в последние три года. Нагиев подчеркнул, что старается не строить карьеру на публичных конфликтах с коллегами.

«Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни», — заявил шоумен.

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