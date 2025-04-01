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Меньшова о потере друзей из-за политических разногласий: «Не захотела общаться»

Телеведущая Меньшова призналась в потере друзей из-за политических разногласий
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Сама Меньшова/YouTube

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова сообщила в интервью kp.ru, что лишилась ряда друзей из-за политических разногласий.

«Да, потеряла. Не так много, но... <…> Может, часть людей, с которыми я просто не захотела продолжать активно общаться...» — сообщила знаменитость.

Меньшова не стала раскрывать имена знакомых, с которыми перестала контактировать из-за политики. Телеведущая также не стала отвечать на вопрос, стоит ли прощать уехавших из России артистов. По ее словам, ей не близко само слово «прощать».

«В свое время я много читала книжек про эмиграцию 1917 года — это невероятно трагические судьбы. <…> Все происходит, как должно, но, к сожалению, пока не расходится. Предстоит ли нам жить вместе? Не думаю», — заявила она.

Сейчас, призналась телеведущая, она активно занимается своим каналом «Сама Меньшова». Актриса назвала этот проект самым важным для нее на данный момент. Среди других своих главных проектов знаменитость считает программу «Я сама», которая выходила на канале ТВ-6 и сформировала ее как телевизионную ведущую и персонажа.

«А третьим проектом я бы назвала свои режиссерские работы, и, наверное, они для меня все дороги, и их не так много, но для меня режиссура — это страсть», — поделилась звезда.

Ранее сообщалось, что из замка Пугачевой предложили сделать резиденцию юмористов «Аншлага».

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