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Пашу Техника перевезут в другую больницу в тяжелом состоянии

Baza: рэпера Пашу Техника планируют перевести в другую больницу Таиланда
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Telegram-канал ПРОЕКТ ВЫЖИВШИЕ

Рэпера Пашу Техника планируют перевести в другую больницу Таиланда. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, музыканта изначально собирались направить в ту клинику, но этого не получилось сделать из-за страховки.

Сегодня рэпера также должен осмотреть российский врач, который прибыл в Таиланд, чтобы придумать «спасительный план лечения». Медик надеется выяснить, переживет ли рэпер возможную транспортировку в Россию.

Накануне Telegram-канал «Проект Выжившие» сообщил, что Техник нуждается в российских лекарствах, которых нет в Таиланде. Близкие музыканта сообщили, что ищут необходимые музыканту медикаменты и возможности их перевозки из России в Таиланд.

В конце марта стало известно, что Техник был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда. Его экс-супруга Ева Карицкая отмечала, что рэпера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья музыканта не исключали, что Техника мог отравить один из фанатов на вечеринке.

До этого сообщалось, что Техник находится близком к критическому состоянии — он дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У артиста поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный пойдет служить в армию после съемок фильма в Донбассе.

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