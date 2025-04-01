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Паша Техник нуждается в лекарствах, которых нет в Таиланде

Рэперу Паше Технику нужны лекарства из России, которых нет в Таиланде
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Плюшки/YouTube

Рэпер Паша Техник нуждается в российских лекарствах, которых нет в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал «Проект Выжившие».

«Ищем лекарства и отправляем в тай, так же требуются перевести Техника в современный госпиталь, жить вроде как будет, но это не точно», — написано в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета. Ru»).

В конце марта стало известно, что Техник был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда. Его экс-супруга Ева Карицкая отмечала, что рэпера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья музыканта не исключали, что Техника мог отравить один из фанатов на вечеринке.

Накануне стало известно, что Техник находится близком к критическому состоянии — он дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У артиста поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени.

Его лечением, отмечал Life со ссылкой на SHOT, займется врач из НИИ имени Склифосовского, который вылетел из России в Таиланд. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что стример Mellstroy подарил семье Паше Техника 5 млн рублей на лечение.

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