Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова об алкоголизме: «Да, у меня зависимость»

Балерина Волочкова осудила врача-психиатра за попытку хайпа на ее зависимости
close
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова опровергла в беседе с Ura.ru слова нарколога и психиатра Василия Шурова о том, что она страдает от алкогольной зависимости.

Танцовщица напомнила, что занимается по три часа в балетном зале и проводит ежемесячно по четыре благотворительных спектакля «Одержимость».

«Как человек с алкогольной зависимостью может в зале на пуантах стоять? Если ему [психиатру] надо было пропиариться или докопаться до моего имени, то могу сказать, это не новость», — заявила экс-солистка Большого театра.

Накануне врач Шуров предположил, что у Волочковой поврежден мозг на фоне злоупотребления спиртными напитками. По его словам, у знаменитости «запущенная стадия» алкоголизма. Врач также предложил балерине свою профессиональную помощь.

«Пусть он поможет себе сам», — резко отреагировала на его слова танцовщица.

Волочкова также осудила коллег, которые выходят к зрителю в алкогольном или наркотическом опьянении. Она считает, что таким образом артисты проявляют неуважение к сцене и зрителю.

«А у меня, да, зависимость. От сцены и зрителей», — подытожила балерина.

Ранее сообщалось, что певица Цыганова назвала несправедливым возвращение Долиной квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами